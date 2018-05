Gabi, en El Partidazo de COPE: "Me gustaría jugar la Supercopa de Europa contra el Real Madrid"

Gabi, capitán del Atlético de Madrid, atendió la llamada de El Partidazo de COPE horas antes de poner rumbo a Lyon: "Siempre se siente un cosquilleo. No he pensado quién levantará la Copa, eso debe salir natural. Necesitamos ganar un título para fortalecer nuestro buen momento. Que salgan informaciones como las de Griezmann, nos duelen, y no quiero que tenga la decisión tomada. Quiero pensar que ganar el título le puede hacer quedarse en un equipo que se vuelve ganador. Quiero jugar la Supercopa de Europa contra el Real Madrid".