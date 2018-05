Fernando Torres, en El Partidazo de COPE: "Yo he vivido situaciones similares a la de Griezmann; ojalá se quede, pero hay que respetarle"

Juanma Castaño y Antonio Ruiz entrevistaron a Fernando Torres tras levantar la copa de la Europa League: "En una semana, no seré ya jugador del club, eso hace esta noche más especial. Será especial, bonito y duro, como todos los finales. He sufrido con el partido como hacía años que no sufría. Ha sido muy emocionante porque te vienen recuerdos de cuando eres un niño y celebraba el doblete de mis ídolos. He hablado con Griezmann, he vivido situaciones muy similares, tiene el respeto de todos y tiene que tomar la decisión que crea mejor. Ojalá decida quedarse, se le va a respetar".