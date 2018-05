Felipe Reyes, en El Partidazo de COPE: "Ojalá que podamos conseguir el sueño de conseguir las copas de Europa de baloncesto y fútbol"

Hablamos con el capitán del Real Madrid en la previa de la Final Four de la Euroliga: "Hemos tenido dos semanas para preparar bien este partido. Te das cuenta de que tengan poco momentos como este. Son muchos partidos y muchos viajes, en un año duro por las lesiones, pero hemos hecho una temporada muy buena. Yo siempre me he cuidado mucho, he hecho pocos desfases; eso me está ayudando. Los cuatro equipo merecemos poder levantar este título, pero espero que seamos nosotros. Es importante tener a alguien como Llull en el equipo. Ojalá que podamos conseguir el sueño de conseguir las dos copas de Europa de baloncesto y fútbol. Al 'Chacho' siempre le deseo lo mejor, excepto el viernes. Daría bastante por poder conseguir el título"