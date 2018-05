Enrique Cerezo, en El Partidazo de COPE: "Si el capitán quiere, estaremos encantados de que el trofeo lo levante Torres"

Charlamos con el presidente del Atlético de Madrid a su llegada a Lyon: "Estamos optimistas. No te haces la idea de lo felices y contentos que están los jugadores por ganar este título; Griezmann, el que más. Me han gustado las declaraciones de Mirasierra, es tranquilizante, le aplaudo y se lo agradezco. Cuando me enteré de que arbitraba Kuipers, ¿qué le vamos a hacer? Lourdes está cerca... Florentino me dijo que lo ideal es que nos viésemos en la Supercopa de Europa".