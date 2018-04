Cisco García, en El Partidazo de COPE: "Necesitaba una silla especial para pasar por el pasillo del avión y me dejaron en puerta"

El tenista en silla de ruedas no ha podido volar con su silla para jugar un torneo: "Tenía billete directo a Vilna. Necesitaba una silla especial para pasar por el pasillo del avión. Los que me tenían que traer esta silla, no aparecen. Sube el resto de pasajeros y a mí me dejan en la puerta"