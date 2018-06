Benatia critica el gol de Portugal y la actitud de Pepe

Entrevista de Hugo Ballester al central de Marruecos tras la derrota ante Portugal: "Estamos muy tristes por perder así. Ha sido un buen partido, un equipo que hagado el último europeo, pero no hmos sido capaces de hacer gol y en el fútbol, si no marcas, no puedes ganar. En el primer gol ha sido falta de Pepe, no entiendo cómo no lo han visto"