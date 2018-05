Alberto Moreno, en El Partidazo de COPE: "Si pudiera borrar a un jugador del Madrid, es fácil: a Cristiano"

Juanma Castaño charló con el futbolista del Liverpool, que aún no se creía estar en la final de la Champions: "No tengo palabras, no sé qué decir. Me acercaré a Salah lo menos posible, no sea que se lesione y me echen la bronca. Salah es un tío increíble; y Klopp, muy sentimental. Lo estamos haciendo muy bien, aunque el Madrid tiene algo especial con esta competición. Estoy como un niño en un parque de bolas. Si pudiera, borraría a Cristiano Ronaldo".