El Partidazo de COPE (Programa Completo, 24-04-2018)

Titulares del día. El Liverpool derrotó a la Roma 5-2 un partido que ganaba 5-0 en el minuto 69, en un partidazo de Salah. Entrevista a Monchi, director deportivo de la Roma. Tiempo de Opinión: Exhibición de Salah; ¿habrá otro milagro de la Roma?; ¿Neymar, Mbappé o Salah para el Madrid?; el Bayern-Madrid. Entrevista a Pepe Castro, presidente del Sevilla, el día que anunció que Óscar Arias no seguirá como director deportivo del equipo sevillista y sí la continuidad de Montella. Entrevista a Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas: "No soy ningún prófugo, me presentaré ante las autoridades; no creo que haya riesgo de cárcel". Sergio Llull volverá a jugar este miércoles ante el Panathinaikos tras 258 días lesionado. La triatleta olímpica Carol Routier, fuera de peligro tras sufrir un atropello mientras entrenaba, Tiene seis costillas rotas, la clavícula, el omóplato y el pómulo. Hablamos con José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón. #MaldiniPlus.