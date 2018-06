El Partidazo de COPE (Programa Completo, 07-06-2018)

Titulares del día. El Real Madrid, cansado de que Cristiano exponga en público su malestar, no tiene previsto subirle el sueldo. La selección española llega a Rusia. El Real Madrid, primer finalista de la Liga Endesa tras eliminar 3-0 al Gran Canaria. Entrevista a Felipe Reyes. Hablamos con Miguel Ángel Díaz, ya en Krasnodar. El Valladolid ganó 3-1 al Sporting en la ida del play off de ascenso a Primera. Entrevista a Sergio González. Tiempo de opinión sobre la polémica de Cristiano con el Real Madrid. España debuta con una victoria ajustada ante Tailandia (2-1) en el Mundial de fútbol para ciegos. Entrevista a Antonio, autor del primer gol. Abidal, nuevo director deportivo del Barcelona. Rafa Nadal, clasificado para las semifinales de Roland Garros; Muguruza, eliminada. The Americans. Campo del Gas.