La historia de Michael Jackson

Michael Jackson falleció el 26 de junio de 2009. Con apenas 8 años, entró en el mundo de la música, de la mano de la banda formada por sus hermanos, The Jackson 5. Pero muy pronto, el pequeño Michael mostraba claros signos de que era un niño prodigio. En 1979, con apenas veinte años, comenzó una carrera en solitario que trajo consigo un éxito imparable.

Pero la fama de Michael trajo consigo grandes problemas, incluyendo varias denuncias de abusos y una obsesión casi enfermiza por las operaciones estéticas, que marcaron gran parte del final de su carrera.

Las polémicas apenas hicieron sombra a un artista que, además de su prolífica carrera en solitario, incluyó en su discografía colaboraciones con auténticos pesos pesados de la música, como Freddie Mercury, Mick Jagger, Quincy Jones o el ex beatle Paul McCartney.

La música no lo era todo para Michael Jackson. También se interesó por las iniciativas filantrópicas, y por las inversiones cuantiosas de dinero, como muestran la compra de los derechos de las canciones de los Beatles y la financiación de su parque temático “Neverland”.

Aupado por discos como “Off The Wall” o “Thriller”, Michael Jackson batió récords de ventas, que ayudaron a que se le considerase uno de los artistas más vendidos de la Historia. Transformó la manera de grabar vídeos musicales. Beyoncé, Madonna, Prince, Britney Spears, Justin Timberlake, Ricky Martin, Bruno Mars, Whitney Houston, o Justin Bieber, entre otros, lo señalan como una de sus principales influencias. Ganó trece premios Grammy y ha vendido mundialmente alrededor de 400 millones de discos. Es el responsable del sonido de gran parte de la música actual, un artista completo al que las polémicas de su vida apenas hacen sombra a su talento y su éxito. Él es, verdaderamente, el Rey del Pop. Descubre aquí por qué.