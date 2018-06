Blás López: El urólogo que más sabe de alimentación

Su hija le dijo un día: “Papá, si no me ayudas, me voy a morir”. Así fue como Blas López, médico de profesión, comenzó a indagar por Internet sobre los posibles problemas digestivos de su hija mayor. 15 horas diarias de lecturas de estudios publicados en revistas de prestigio durante tres años le ayudaron a hacerse una idea de por dónde podían ir los problemas de su hija. Afortunadamente ahora se recupera recupera favorablemente. Gracias a esta iniciativa, este padre se ha convertido en el urólogo que más sabe de alimentación.

Escucha ahora la historia con el doctor Blas López que te hemos contado en ‘La Noche’. Presentado por Adolfo Arjona, el programa se emite de domingo a jueves de 01.30 a 04.00.

'La Noche' se ha confirmado como uno de los espacios más populares de la radio española, conjugando con un equilibrio perfecto entretenimiento, información, análisis y humor.

Adolfo Arjona, un periodista de dilatada carrera en la radio y con algunas incursiones en televisión, ha creado un programa de autor que atrapa al oyente y que, gracias a la magia de las ondas, le permite navegar y profundizar por los temas que conforman su completo guión. Pero no lo hace solo, ya que detrás hay un gran equipo.

Alfred López (uno de los blogueros de más éxito en España) presenta las curiosidades más increíbles en "El listo que todo lo sabe"; Emilio Guerrero se adentra en las biografías de las 'Leyendas del deporte'; José Manuel Frías se sumerge en las historias más oscuras y sangrientas con 'Crónica negra' y José María Moya nos da motivos para sentirnos orgullosamente españoles en su sección 'Orgullo español'. Además, Andrés Rodríguez, director de Forbes, nos habla cada semana de negocios y Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos, nos trae la realidad estadounidense en "La noche más americana". La música, por supuesto, también es protagonista con "La hora más musical" y los domingos el programa ofrece especiales con reportajes de máximo interés en torno a una temática o noticia.

