De Música Ligera: La era del jabalí blanco

Esta semana en "De Musica Ligera" repasamos las novedades de la semana que van desde un tema de Carolina Durante dedicado al mundial hasta el nuevo disco de Panic At The Disco pasando por lo nuevo de Paul McCartney. Hablaremos también de dos reediciones de disco: el Version 2.0 de Garbage y el Mixed Up de The Cure. En el apartado de festivales nos sumergiremos en los de este fin de semana: el O Son do Camiño en Santiago de Compostela, el Download Festival en Madrid y el 4ever Valencia. Y conoceremos artistas nuevos como Billy Raffoul y Bittersweet. Y en la edición de hoy de Beatles Today, Samu Del Río nos hablará de la crónica en rosa de la vida de los Beatles. A mí me vale. ¿Y a ti?