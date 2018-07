De Música ligera: Variety is the spice of life

En la variedad está el gusto y por eso esta edición de De Musica Ligera es más ecléctica que nunca: desde el sonido electrónico de lo nuevo de Justice y WAS hasta la aparición de un álbum inédito del saxofonista de jazz John Coltrane, pasando por el último trabajo de los metaleros Bullet for My Valentine o el sonido Americana del mítico Graham Nash. Todo esto salpicado con la vuelta de la banda madrileña Adrede después de 10 años, nuestro Beatles Today con el excelso Samu Del Río y os contaré acerca de los festivales de esta semana: PortAmerica en Caldas de Reis (Pontevedra), Rio Babel en Madrid y el Music Port Fest en el puerto de Sagunto (Valencia). ¿Variadito o no?