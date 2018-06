De Música Ligera: Flowers in the Wall

Esta semana en De Musica Ligera dedicamos la mayor parte de nuestro espacio a charlar con Victor Cabezuelo, uno de los integrantes de Rufus T Firefly, una de las bandas con mayor proyección y más demandadas dentro del panorama musical en nuestro país. La semana pasada sacaban al mercado su sexto disco, Loto, que es la esperada continuación de su exitoso anterior trabajo, Magnolia. Además Victor repasará con Samu Del Río las andanzas de The Beatles en Beatles Today.

Repasamos tambien lo nuevo de Interpol, The Smashing Pumpkins, Enric Montefusco y You and me at Six. Descubriremos a Doble Capa, hablamos del Festival Sónar, que se celebra este fin de semana en Barcelona y del documental que están preparando sobre Buenas Noches Rose. No se puede pedir más.