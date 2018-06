De Música Ligera: Feliz en tu día

Feliz día de la música desde De Música Ligera. En el episodio de esta semana, presentamos varios discos nuevos de ex componentes de bandas tan importantes como The Smiths (Johnny Marr), Linkin Park (Mike Shinoda) o Dr Feelgood (Wilko Johnson). Descubrimos una nueva banda española que nos presenta su primer trabajo “Sxty”. Ellos son Jump To The Moon. Hablamos de la gira de Vetusta Morla que en pleno epicentro visita Madrid este sábado y repasaremos los festivales más importantes que se se celebrarán este fin de semana en España. A saber: el Azkena de Vitoria, el Polifonik Sound de Barbastro (Huesca) o el Blackisblack Festival de Madrid. Y Foo Fighters. Y Sidonie. Y PJ Harvey. Ah, y Samu de Rio con su Beatles Today, que esta semana nos trae un culebrón de flipar. Deberías estar escuchándolo ya.