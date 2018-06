Sampaoli: "Si jugaran los históricos, es porque deberían jugar los futbolistas con más experiencia"

El seleccionador de Argentina no dio más pistas sobre el once que sacará ante Nigeria: "No he comunicado el once a mis jugadores. Esperemos por el bien de Argentina que Messi toque más balones. Quienes jueguen, tendrán la obligación de dejarse hasta la última gota de transpiración".