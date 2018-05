Cristina L. Schlichting: "Lo de Sánchez más que moción de censura, es moción de postura"

¡Tenemos monzón! Las lluvias torrenciales de estos días sólo las he vivido en la India, pero dice Gladys, que trabaja conmigo, que en Colombia también las hay. El cambio climático nos está llevando a experiencias límite. Recorrer carreteras rodeados de rayos, recoger granizos del tamaño de pelotas de ping pong y retirar objetos de terrazas y alfeizares para que no salgan volando. La tercera dimensión. Jolín con el cambio climático. Olcina nos explicará luego qué puñetas está pasando porque habrá aguacero toda la semana que viene.

Hay monzón en la atmósfera y monzón en COPE. Se va Juan Pablo Colmenarejo de nuestra emisora, como ayer anunció la cadena, y perdemos un extraordinario comunicador y un gran compañero. Le deseamos a Juan Pablo la mejor de las suertes por esos mundos de la comunicación. Otro gran comunicador, Ángel Expósito, el Tron, hará a partir de Septiembre La Linterna. En su lugar, nuestro compañero y amigo de La Mañana, ese minucioso informador que es Fernando de Haro debuta en el magazín y se hace cargo de La Tarde junto con la simpatiquísima Pilar Cisneros. Una pareja de lujo.

Y hay más monzones, porque la tormenta política recorre España. Qué semanita. Presupuestos, redada en Cataluña sobre los fondos para cooperación desviados para el Procés, sentencia severísima de la Gürtel contra Bárcenas y sus secuaces y encarcelamiento de Eduardo Zaplana, con prisión incondicional a pesar de que padece leucemia. Y cuando creíamos haberlo visto todo, zas, Pedro Sánchez anuncia moción de censura para remover, dice, al partido corrupto del poder. Así lo explicaba de nuevo esta mañana en el programa de De Haro, José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE.

La noticia ha sido un terremoto porque la unidad del país está en peligro. Fiábamos la seguridad de la nave al acuerdo entre PSOE y PP, con una foito recién tirada en Moncloas, y al apoyo de Ciudadanos. “Si estamos unidos” nos decíamos, podremos defender juntos a esa mitad de los catalanes acogotada por el nacionalismo racista.

Bueno, pues ahí está la bomba. Pedro Sánchez se propone como jefe de gobierno durante un tiempo breve y luego quiere convocar elecciones.

Sólo hay dos posibilidades numéricas de que triunfe una moción de censura. O con el PNV y los demás nacionalistas; o con Ciudadanos. En los dos casos se necesita a Podemos.

Menudo compañero de baile para Albert Rivera. Justo esto es lo que ha evitado toda la legislatura, el desorden social que para muchos electores supone Podemos. Además ¿Va contribuir Rivera a que Sánchez sea presidente?

Para convencer al partido naranja, José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE, le decía esta mañana a Fernando de Haro que, si es necesario, Sánchez no se quedará en el poder, sino que irá directamente a elecciones.

Perdónenme, pero no consigo creérmelo. Al partido Socialista no le convienen elecciones ahora mismo. Las razones están en las encuestas. Pareciera más bien que lo que busca el PSOE es que Ciudadanos se retrate. Destacarse de Albert Rivera y que Sánchez se perfile como el cambio nacional, la alternativa a Mariano Rajoy. El recambio ilusionante, al estilo de Felipe González frente al pasado caduco de Suarez.

¿Y va a ir Rivera, que va como un tiro en las encuestas, a unas elecciones del bracete de Podemos y Sánchez? Muy bobo habría de ser.

Si no cae en la trampa, a Sánchez le queda la otra posibilidad. La alianza de las izquierdas con todos los nacionalistas. La suma de Podemos, Psoe y los partidos canarios, catalanes, vascos. Para esto necesita sí o sí al PNV, que acaba de firmar presupuestos con el PP.

No me cabe la menor duda de que el PNV entraría muy a gusto en el pacto si se le ofrece ampliar el autogobierno. Escuchamos a Aitor Esteban, portavoz del nacionalismo en el Gobierno.

Pues claro. El PSOE ya propuso un modelo federal para pactar con el nacionalismo. ¿Qué garantía tenemos de que el Sánchez que pactaba con Rajoy el 155 endurecido no vuelva a las andadas?

Sólo cabe una esperanza. Que Sánchez pacte con Podemos un gobierno que convoque rápidamente elecciones y que al PNV no le compense la posibilidad de que Ciudadanos pudiese ganar esos comicios.

Personalmente veo todo esto de la moción de censura excesivamente complicado. Tanto por parte de Cs como por parte del PNV. A unos y a otros les conviene esperar. Veremos qué pasa, pero yo creo que esto de Sánchez es postureo. O sea, que esto, más que moción de censura, es moción de postura.