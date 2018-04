Cristina L. Schlichting: "El nacionalismo es un parásito fagocitador"

Cinco goles, cinco en una tarde de fútbol que recordó una buena corrida. E Iniesta inigualable se superó, justo ahora que está a punto de dejarnos por los chinos. La tarde hubiese sido redonda de no ser por la estupidez de la pitada, una forma de algunos de convertirse siempre en centro de atención. El nacionalismo es una enfermedad narcisista y ya se sabe, no puede haber acontecimiento público que no quede teñido por su pataleta. Como niños pequeños: que me duele, que me tratan mal, yo lo quiero todo, papá malo. Pero el Rey se ha especializado en cara de mirar al infinito cuando el crío se tira al suelo con el berrinche y la pitada se oyó menos que de costumbre, en parte porque los sevillanos tararearon el himno nacional a falta de letra y en parte, y es lo más heroico, porque muchos culés acudieron con su bandera de España y la grada del Barcelona cambió de aspecto. También se requisaron signos políticos a la entrada, incluidos los trapos amarillos que las organizaciones independentistas habían repartido.

Me gustan estos catalanes valientes

Me gustan estos catalanes valientes, que pasan del amedrentamiento que ejercen los matones de Tractoria y se echan la roja al cuello y se van a su grada como españoles de bien. A esta gente había que hacerle un monumento, porque hay que ver qué pesados los provincianos. Hace mucho que debíamos haber adoptado la normativa francesa de suspender los partidos cuando se pite. Los límites de la libertad de expresión están en estos insultos al bien común, a la convivencia y la solidaridad entre todos los españoles.

El nacionalismo es un parásito fagocitador

El nacionalismo es un parásito fagocitador. Se nutre de las instituciones públicas y sus dineros para acabar con ellos. Aprovecha las libertades democráticas para acabar con la democracia. Y está avanzando en los lugares más insospechados. Ayer hubo en Valencia manifestación de los independentistas por la Derrota de Almansa frente a los partidarios de los borbones en la Guerra de Sucesión, en 1707. Para recordar que los fueron valencianos se perdieron en los Decretos de Nueva Planta. Sí, son pocos, ¿Pero sabes qué lema corean? Financiación justa para Valencia. Y están empeñados en seguir la hoja de ruta expansiva del nacionalismo catalán. Lo mismo pasa en Baleares o en Navarra, con respecto al nacionalismo vasco. Y ya sabes que también hubo ayer manifestación en Asturias para que el bable sea lengua oficial.

No hay nada que objetar al uso de las lenguas locales, son hermosas y ojalá las hablásemos más. Pero estos movimientos revelan que la Constitución del 78, que tan buena ha sido para potenciar las autonomías y resaltar lo que cada región tiene de bueno, también ha sido bastante ineficaz para potenciar la unidad nacional. Los niños españoles son educados desde el localismo, sin visión universal, y nos faltan referentes culturales comunes a todos, que nos hagan potentes en el mundo. O elaboramos un proyecto común o vamos a acabar siendo un puñado de provincias ibéricas enfrentadas entre sí.

"Cada vez hay más gente valiente dispuesta a vindicar su españolidad"

Mañana, por ejemplo, es Sant Jordi, San Jorge y la gran fiesta del libro también quieren quedársela los de Tractoria. Han encargado 600.000 rosas amarillas para cambiar la tradicional rosa roja por la suya. Se espera que se vendan 7 millones de rosas mañana y Barcelona tendrá 4000 puestos callejeros para venderlas. El 10 por 100 aproximadamente serán amarillas, aunque esa rosa no se cultiva en Cataluña.

Y lo más sorprendente en medio de toda esta presión es que cada vez hay más gente valiente dispuesta a vindicar su españolidad. Decidida a mostrar que más de media Cataluña está hasta las narices del independentismo. Con ejemplos verdaderamente heroicos, como el de la mujer de 66 años que sale por las noches a quitar propaganda independentista de las calles (que está prohibida y se sigue poniendo) y que ha sido brutalmente agredida por un hombre veinte años más joven. Lo que se llama un cañalla cobarde.