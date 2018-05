Mediodía COPE del jueves 10 de mayo de 2018. De 13 a 14h.

La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha pedido a la Asociación Clara Campoamor que se retire del caso como acusación particular para que el proceso judicial no se dilate más en el tiempo. Le hemos preguntado a su presidenta, Blanca Estrella, por qué no siguen la recomendación de la familia de “pescadito”.