De Haro: "Anegados por Mickey Sánchez"

Disney estrenó en 1940 una película de animación muy arriesgada. Este clásico del cine consiste, como bien saben muchos, en siete piezas de música clásica en las que se representa la historia de cada uno de los fragmentos. Esta música que estamos escuchando es el aprendiz de brujo, un poema sinfónico del compositor francés Paul Dukas. Mientras suena la música Mickey Mouse, que ha tomado sin permiso el gorro del brujo, hace un conjuro para que una escoba acarree agua a una fuente. Mickey se queda dormido y cuando se despierta la escoba lo ha inundado todo. La intenta frenar rompiéndola y cada fragmento acaba trayendo más aguda. Les propongo un fácil acertijo. Oímos tres cortes y ustedes me dicen quién es Mickey Mouse.

Escuchamos lo que dijo ayer Andoni Ortuzar, el presidente del PNV, en respuesta a la moción de censura. Ortuzar asegura que lo que quiere es abordar un cambio en el modelo territorial del Estado.

El segundo corte que completa el acertijo corresponde a las declaraciones de Marta Pascal coordinadora del PDeCAT. Marta Pascal asegura que Pedro Sánchez debería comprometerse a reemprender el diálogo con el Govern de la Generalitat liderado por Quim Torra.

Torra respaldará a Sánchez si defiende a los "presos políticos y exiliados. Las escobas siguen trayendo más y más agua. ¿Quién es Mickey? ¿Quién es el aprendiz de brujo?

No era difícil de adivinar: Pedro Sánchez, Mickey Sánchez ha desatado a los nacionalistas y a los independentistas que nos llegan de agua hasta el cuello. El PNV, que estaba tan modosito ahora pide cambio del modelo territorial. Y el PDeCAT pide a Sánchez que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón por haber insultado a Quin Torra. Mickey Sánchez, el aprendiz de brujo multiplica las escobas, las reivindicaciones del independentismo y del nacionalismo.

¿Pero sabemos qué quiere Mickey Sánchez? ¿Sabemos cuál es la moción de censura que quiere? Ayer en este programa, José Luis Ábalos, el tercero del PSOE, corrigió lo que había dicho Sánchez el viernes y aseguró que están dispuestos a aceptar lo que pide Ciudadanos una moción instrumental para convocar elecciones.

Pero horas después Carmen Calvo, secretaria de Igualdad, volvió a la versión de Pedro Sánchez y aseguró que se trata no de convocar elecciones sino de gobernar unos meses. Mickey Sánchez va y viene y todavía no sabemos si solo quiere moción para elecciones, para gobernar o para recuperar protagonismo a costa de todos. Ciudadanos insiste, no apoyará esta moción.

Y en el PP la moción le sirve para hablar de la irresponsabilidad de Sánchez y no de la sentencia de Gürtel. Fernández Maíllo, tercero de los populares, acusa al Secretario General del PSOE no de aprendiz de brujo sino de traidor.

La moción de censura planteada por los socialistas para echar a Rajoy en plena crisis catalana, y la incapacidad de PP pare reconocer abiertamente el daño de la corrupción, son signos de una descomposición severa de nuestra democracia

España mantiene, en apariencia, a los partidos protagonistas de la vida pública surgidos desde la transición (con excepción de la UCD). Pero quizás ya solo estemos ante un juego de espejos.

El gran PSOE que gobernó en la inmediata postransición ya no existe. Con la moción de censura del pasado viernes se ha empeñado en demostrarlo a las claras. Los socialistas, en otro tiempo partido de Estado, solo cuentan ya con 86 diputados y con esas reducidas fuerzas y el apoyo necesario de los partidos independentistas, que quieren quebrar España, pretende echar a Rajoy. La jugada, de una irresponsabilidad mayúscula, pretende justificarse en la “indignidad” de las condenas por corrupción del partido en el Gobierno.

Y Rajoy, en esta circunstancia, parece empeñado en comprometer el futuro del PP. Niega la gravedad de los hechos, no pide perdón con contundencia y no promueve un relevo. Pretende, que en nombre de la estabilidad y del miedo a la izquierda, los que fueran sus votantes se olviden de lo inolvidable: su partido, convertido en una maquinaria alejada de la sociedad, albergó prácticas muy irregulares; algunos de sus líderes, algunos muy señalados, concebían la vida pública como fuente de enriquecimiento. La corrupción, grave por sus efectos, es el síntoma de un mal mayor: la inconsistencia personal de los políticos, la desconexión de las necesidades de la gente.

El drama es que socialistas y el centro derecha siguen dando por supuesto una estructura cultural que ya no existe. Por eso actúan con tanta inconsciencia. Para los jóvenes ya no es evidente que nuestra democracia, con sus defectos, es el mejor sistema. De la tradición, en el sur, queda en pie, el vínculo de la familia. Socialdemócratas y centro-derecha están convencidos de que, tras la crisis de los últimos años, basta con restaurar el viejo orden, recuperar el crecimiento económico y unos niveles parecidos de bienestar. Algunos, pocos, arreglos, servirían para recuperar la confianza en las instituciones, para que la democracia volviera a ser lo que fue. Por eso no reaccionan ante la corrupción, por eso no tienen claves para hacer frente al desafío del soberanismo y del independentismo. Por eso irresponsable mente juegan a derrocar al Gobierno o a mantenerse en él a cualquier precio, sin darse cuenta de que la democracia, como la hemos entendido hasta ahora, y todos aquellos valores en los que se sustentaba, no son una premisa, una conquista lograda para siempre.

…En este contexto no se puede hacer política como se hacía hasta ahora porque la desconfianza es grande. No se puede seguir haciendo política sin darse cuenta de que el gran edificio ciudadano de las décadas pasadas se ha convertido en una pura ruina. La reconstrucción será lenta y no tiene más camino que una política sinceramente, concretamente, enfocada al bien común. Un bien que tiene el rostro concreto de las personas concretas.