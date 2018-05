Fernando de Haro: "Puigdemont hasta el año 2025"

Ayer murió el hombre que una noche de septiembre del 75 nos dejó a todos boquiabiertos frente al televisor. Ha muerto José María Iñigo. Aquella noche fue la del 6 de septiembre de 1975. Incrédulos, nos quedamos pegados ante unos televisores que tenían bombillas, que eran todavía en blanco y negro. El mago de la televisión Iñigo había llevado a un plató en directo, cuando no había directos, a un mentalista de origen israelí que doblaba cucharas con el poder de su mente. Uri Geller nos imantó, no se hablaba de otra cosa en aquella España de Franco.

Iñigo siempre sostuvo que aquel hombre no era un farsante. Tres años antes, en el verano de 1973, la CIA quiso saber si sus poderes eran auténticos. Lo citaron en California y lo llevaron a una habitación blindada, con dos puertas cerradas con llave y se le pidió que se concentrara y que dibujara lo mismo que unos agentes estaban dibujando en la habitación de al lado. Dicen unos documentos de la CIA que se han desclasificado ahora que consiguió replicar casi todos los dibujos. Ayer murió Iñigo, aquel hombre que cambio la tele cuando la tele no era la tele.

La cuchara doblada de Iñigo y Geller bien podía ser el icono banal de la superación de los límites, en una España limitada, fuera de Europa, fuera de la democracia. Iñigo había empezado haciendo radio en Radio Bilbao, presentando temas como In the year 2525 de Zager & Evans

Vamos a necesitar que vuelva Uri Geller, no para doblar cucharas sino para doblar la voluntad de Puigdemont que ayer reunió a los diputados de Junts per Catalunya para decirles que no da un paso para atrás, que se queda hasta 2025, o sea que vamos a elecciones de nuevo.

En el año 2525 a lo mejor Puigdemont libera a Cataluña del secuestro a la que la tiene sometida. El viceportavoz del Junts per Catalunya, Eduard Pujol anunciaba ayer que sigue el pulso que Puigdemont no se echa a un lado.

El portavoz de Junts per Catalunya negaba que esta decisión supusiera repetición de elecciones. Lo que quiere Puigdemnt es prolongar hasta el infinito el pulso al Estado.

Como saben el viernes, el Parlament, en un acto de clara desobediencia al Tribunal Constitucional, aprobó una nueva ley de presidencia que permitiría investir a un presidente en ausencia. Digo permitiría porque esa ley va a quedar anulada tan pronto como el Gobierno presente el recurso ante el Tribunal Constitucional.

Las posibilidades de que Puigdemont sean investido presidente son muy pocas. El Constitucional tendría que avalar la teleinvestidura y la justicia alemana rechazar la extradición.

Otra posibilidad es que Puigdemont sea extraditado por malversación, la imputación por malversación no implica inhabilitación. Por lo que Puigdemont podría intentar presentarse a una nuevas elecciones y si los resultados le respaldan convertirse en president. Pero la decisión de ayer en Berlín más que explorar las rendijas de una posible investidura lo que pretende es prolongar hasta 2525 el pulso al Estado.

Todo estaba listo para una alternativa a Puigdemont. Elsa Artadi había recibido las bendiciones de todo el independentismo, menosde la CUP. El PDECAT, Jordi Sánchez, el presidente del Gupo de JXCat en la cárcel y, por su supuesto, ERC querían que Puigdemont diera un paso al lado ya. La presidenta del PDECAT, Neus Monte, después de haber defendido hasta Puigdemont como candidato legítimo hasta la saciedad, esta semana ya decía que Artadi estaba muy preparada.

Lo que pasa que el PDECAT ya no manda nada, quien manda es Puigdemont desde que el pasado mes de diciembre se hizo una lista a medida. Solo hace una semana a la portavoz del partido, Maria Senserrich, se la comieron porque aseguró que había que escuchar lo que decían lo que están en prisión. ¿Y que habían dicho lo que están en prisión? Pues Jordi Sánchez, en una entrevista el pasado miércoles en La Vanguardia pedía a Carles Puigdemont que no desperdiciara los resultados del 21-D y señalaba a Elsa Artadi como una mujer suficientemente capacitada. En no pocas ocasiones Oriol Junqueras, desde Estremera ha pedido Gobierno ya. También esta semana el adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, daba su visto bueno a Elsa Artadi.

Así queda de momento lo de Cataluña. En Madrid, pendientes del candidato que designe en las próximas horas, Rajoy. Mañana mismo se pone en marcha el mecanismo parlamentario para relevar a la dimitida Cifuentes. Mañana por la tarde la presidenta de la Asamblea regional, Paloma Adrados, comienza la ronda de consultas, tres días después de que acaben esas consultas, se celebrará el pleno de investidura. Rajoy va a apurar hasta mañana, al Comité Ejecutivo del PP, para designar al candidato para presidir la Comunidad hasta las elecciones del año que viene. Fernando Martínez Mailllo, el coordinador del PP, nos ha contado en el programa de Carlos Herrear que el nombre se sabrá a última hora.

El candidato para lo que queda de legislatura seguramente no sea el candidato, después, en las elecciones. O sí, que diría Rajoy. El propio Maillo no descartó a Ángel Garrido que es el actual presidente en funciones, Garrido ha sido el brazo derecho de Cifuentes.

Cuando hablas con la gente del PP se muestran muy preocupados. Fuera de micrófono aseguran que Madrid no es Murcia. Madrid hasta ahora ha anticipado los cambios de ciclo. Tienen muchos motivos para estar muy preocupados en el PP por Madrid. Todas las encuestas publicadas en las últimas semanas le dan la victoria a Ciudadanos en la Comunidad de Madrid con un importante retroceso de escaños para el PP, la horquilla de la caída del PP, que es estrepitosa, va desde 12 diputados menos a 19 diputados menos. Un batacazo en Madrid del PP provocado por el escándalo de Cifuentes. Es verdad que un año en política es una eternidad. Pero hay poca capacidad de reacción entre los populares. El caso Cifuentes ha sido emblemático de un partido que reacciona mal. Para arregarlo el 2 de mayo Cospedal y Soraya, Soraya y Cospedal nos dejaron la foto de una secretaria general y una vicepresidenta incapaces de mirarse a la cara. Es la foto de un partido ensimismado, lejos de la realidad, de la sociedad, de la gente. De momento los pronósticos indican que la coalición más probable para el gobierno de Madrid es de Ciudadanos con el PP o con el PSOE. Madrid es el ejemplo de lo que pasa cuando un partido se aleja de la sociedad.