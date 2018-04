Fernando de Haro: "La poca democrática pitada que no triunfó"

Hubo pitada en la Final de la Copa del Rey, pero el independentismo no consiguió imponerse cuando sonó el himno nacional. Y es que esta era un final en la que el Braca tenía enfrente al Sevilla. Cerca de 26.000 sevillistas se desplazaron hasta Madrid

Antes del partido el independentismo se había ocupado de calentar el partido. Las entidades soberanistas habían pedido que se asistiera al partido de amarillo, el color de la secesión. Desde medios como el el nacional.cat se anunciaba el despliegue de esteladas y la posibilidad de que el propio Club Barcelona realizara alguna acción de protesta por lo que llamaba circunstancias especiales. El presidente del Barsa, Josep María Bartomeu había justificado de antemano la pitada en protesta por determinadas actitudes contra el pueblo de Cataluña. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) denunció en su cuenta de Twitter que la policía estaba requisando camisetas amarillas a los aficionados que pretendían mostrar con ellas su solidaridad con los políticos presos. La policía aseguró que no había ninguna instrucción en ese sentido y que no le constaba que se hubieran producido decomisos, Para calentar la final de la copa, el independentismo utilizó un tuit hecho público por el Ministerio del Interior. En ese tuit el Ministerio del Interior reproducía el artículo 573 del Código Penal en el que se menciona expresamente los ataques contra la Corona. Decía: “El Código Penal concreta qué se considera delito de #terrorismo. Compartimos una imagen por si alguien necesitara reflexionar sobre ello durante el fin de semana. El resto, a descansar, que la @guardiacivil y la @policia velan por la seguridad de todos. #FelizFinde”. Para que queremos más. Puigdemont publicó ayer un tuit en el que se aseguraba que España es un país donde se amenaza a la población. Puigdemont sigue haciendo propaganda contra España y España, su Gobierno, se explica poco y mal. Se trataba de calentar y el independentismo la primera final de Copa después de que el Estado de Derecho se haya visto obligado a aplicar el articulo 155 y después del discurso de Felipe VI del 4 de octubre en el que aseguraba quees responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones

El independentismo se la tiene guardada al Rey y ayer aprovecho la ocasión.

Este era una final especial pero lo de pitar al himno se ha convertido en una funesta, desgraciada, tremenda costumbre desde 2009. Aquel año disputaban la final el Barcelona y el Atlético de Bilbao. Solo hubo multas para los dos clubes y para la Federación Española de Fútbol por la pitada de 2015.

¿Qué se puede hacer contra las pitadas? La fiscalía insistió, por ejemplo, hace dos años en que investigara la pitada. El ministerio público apuntaba en ese momento a los responsables de las entidades que promovieron la protesta y señalaba que había un posible delito de ultraje a España- Estos asuntos se sustancian en la Audiencia Nacional. Y la Audiencia Nacional hasta el momento ha mantenido dos criterios diferentes. En 2016 la Sección Tercera de la Sala de lo Penal obligo al juez Andreu a abrir el caso que consideraba cerrado . El juez Andreu cerró por segunda vez el caso porque, según el magistrado, se podía quizás incluir la pitada dentro de un interpretación del delito de odio muy amplia pero que eso se podía atribuir a una persona física y no a una persona jurídica Además el juez Andreu sostenía que la pitada era una forma de libertad de expresión. El juez Vázquez Honrubia ha cambiado la linea en la Audiencia Nacional y condenó hace unos meses por injurias a la Corona y ultraje a España a Santiago Espot, presidente de Catalunya Acció. Lo ha por ser promotor de delito de injurias a la Corona y otro de ultrajes a España. La condena es de 7.200 euros. La condena no es firme. Los jueces vacilan. Y no es fácil remediar este problema en los tribunales. Hace poco poco más de un mes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado que que quemar fotos del Rey no constituye un delito, sino una forma de libertad de expresión política. Lo hechos se referían a la quema de unas fotos de Doña Sofia y don Juan Carlos por unos independentistas en Gerona en 2007.

En Francia en 2008, la Marsellesa fue pitada en un partido entre Francia y Túnez. Al día siguiente, después de una reunión en el Elíseo, Sarkozy anunciaba que el gobierno había decidido que cualquier tipo de menosprecio hacia el himno iba a derivar en la suspensión automática del partido.

No es fácil con nuestras leyes evitar las pitadas. Pero lo que no puede hacer el independentismo es hacer pasar esta actitud por una expresión democrática. Es una expresión de barbarie. Esta historia de las pitadas me ha hecho recordar la historia de un famoso músico asiático que viajo en una ocasión con su madre. A los espectadores no les gusto el espectáculo y lo abuchearon. Su madre, al salir del camerino le felicitó. Y le comentó cuánto le había aclamado el público. La madre del músico no podía concebir que después de hacer música alguien pudiera ser abucheado. Pues eso, es difícil entender que un verdadero democrata exprese sus ideas pitando al Jefe de un Estado y al símbolo de la nación.