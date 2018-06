Fernando de Haro: "Llega el Aquarius: los inmigrantes desvelan la crisis de Europa"

Acaba de llegar el Datillo a puerta de Valencia. Es el primer barco de la flotilla del Aquiarius. Un dispositivo de más de 2.300 personas ofrecerá una primera atención, fundamentalmente sanitaria, a los 630 migrantes. Garantizar unas fronteras seguras no puede significar dejar morir a nadie en el agua. Si Europa dejara de ser Europa, si Europa dejara de proteger efectivamente la dignidad de cualquier persona, no sería ese paraíso al que muchos quieren saltar.

En las últimas horas antes de llegara a puerto ha mejorado el tiempo y los cristianos nigerianos se han puesto a dar gracias y han invitados a todos los que estaban a bordo, también a los musulmanes, a rezar con ellos.

Tendrían que ver ustedes como se reza en Nigeria. Una misa en Nigeria es una fiesta. Es imposible no acabar bailando. Recuerdo cuando estuve en un pueblo de la provincia de Jos, Dogo Nwaba, en una pequeña capilla en la que los niños rezaban bailando. No se puede olvidar. Es difícil olvidar al pueblo de nigerano, golpeado por el terrorismo de Boko Haram, explotado por líderes corruptos. Sara Alonso, compañera de radio nacional, ha colgado un video fantástico en el que se ve como amanecen los inmigrantes del Aquarius. Al despertarse las mujeres cantan: All I have to say: thank you, God . Todo lo que tengo que decir es gracias Dios.

La llegada de la flotilla del Aquarius ha desvelado la profunda división de Europa. El ministro de Fomento, hombre fuerte de Pedro Sánchez, José Abalos, ha anunciado que no se van a hacer excepciones en la ley de extranjería.

¿Qué supone que se le aplique la ley de extranjería a los 630 inmigrantes del Aquarius? El mes de plazo para una posible expulsión o repatriación al país de origen está contemplado en el procedimiento ordinario. Cuando llega un inmigrante irregular a nuestras costas y es rescatado se le interna en un CIE o un centro humanitario. Hay un plazo de 60 días para identificar su país de origen. Si no se puede identificar el país de origen del inmigrante, si se trata de una persona en situación de vulnerabilidad, como un menor de edad tomado por adulto, o una víctima de trata o un posible refugiado, no se le expulsa. De hecho en el último año de todos los internados en los CIES solo se ha expulsado al 34 por ciento.

Mientras los barcos se acercaban a la ciudad levantina, en las horas previas a su llegada, cerca de 1.000 subsaharianos eran rescatados en las costas andaluzas. En el sur de España, desde hace algunos meses, hay un Aquarius cada poco tiempo. Hasta el pasado mes de mayo las llegadas se habían duplicado respecto al año pasado. Según algunas estimaciones habían llegado 8.300 inmigrantes en cinco meses.

La ruta que antes llevaba a Italia hora encamina a España. El numero de inmigrantes a costas italianas en lo que va de 2018 ha disminuido un 80 por ciento. En los últimos meses las llegadas se han reducido considerablemente tras el que más que dudoso acuerdo al que llegó la Unió Europea con Libia para cerrar “la vía italiana”.

Les decía que el Aquarius ha puesto de manifiesto la profunda división que afecta a la Unión Europea. Las autoridades francesas se han puesto en contacto con el Gobierno de Pedro Sánchez, para ofrecer recoger y trasladar a Francia a todos aquellos inmigrantes que vienen en el Aquarius y que quieran dirigirse a territorio galo. Pero Italia sigue en sus trece, el vicepresidente Salvini, y ministro del Interior, lider de la liga Norte, ha advertido que las ONG que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo central "deberán buscar otro puerto al que dirigirse" para desembarcar a estas personas.

Los países del sur están armados de razones para quejarse de la falta de apoyo y de ayuda que reciben de sus socios de la Unión. Lo dijeron en la cumbre celebrada el pasado mes de enero en Roma. Lo han repetido en su encuentro de las últimas horas el francés Macron y el italiano De Ponte: esto es cosa de todos. Eso no significa ni mucho menos que esté justificado lo que ha hecho Salvini, dejó a la deriva al Aquarius para dar un golpe en la mesa. Los 630 del Aquarius no podían ni debían haber sido utilizados como herramienta política.

La crisis migratoria es algo muy serio. Pero no son los refugiados y los migrantes económicos los que nos han puesto en crisis, ellos simplemente reflejan la crisis política, cultural y existencial que vive Europa. Si Europa estuviera unida y compartiera un proyecto tendríamos recursos institucionales para dar respuestas al reto migratorio con más inteligencia y con mas eficacia. La solución no es fácil pero otra Europa podría convertir este desafío en una oportunidad.

De hecho, las instituciones europeas, el Parlamento y la Comisión, han aprobado algunas medidas que serían muy útiles si el Consejo las hubiera sancionado. El Parlamento ha insistido en la necesidad de reformar el sistema de asilo y de modificar los acuerdos de Dublín III (2013). Esos acuerdos establecen como primer criterio para los solicitantes el país de llegada. La cámara europea ha apostado por el sistema de cuotas y de redistribución, que también podría utilizarse para los migrantes económicos. Está claro que los países que son frontera deben recibir más ayuda. Es también evidente que parte de la solución pasa por un gran Plan Marshall para África. Buena parte de las muertes en el Mediterráneo podrían evitarse con visados para buscar trabajo que espiraran a los tres meses y que obligaran a quien los ha pedido a volver a casa si no han conseguido empleo. Un migrante ilegal puede gastarse de 4.000 a 6.000 euros que paga a las mafias por llegar a costas españolas. Por 1.000 euros podría viajar a un país europeo y probar fortuna con un plazo cerrado. Europa está vieja, Europa necesita sangre nueva. Pero estas y otras soluciones no se ponen en marcha porque Europa está divida y no tiene la suficiente tensión ideal como para ser verdaderamente realista y práctica. La reforma del sistema de asilo se bloqueó en el Consejo Europeo de finales de 2017 y probablemente se volverá a bloquear en el de finales de junio. El miedo al extranjero de los antiguos países del Este, con el apoyo de Austria, es demasiado grande. Los que fueron extranjeros y los que menos extranjeros tienen ahora no quieren saber nada de migrantes.

La crisis migratoria no solo pone de manifiesto la debilidad política de Europa. También pone al descubierto una inseguridad existencial. Tenemos miedo de los inmigrantes y queremos blindar nuestro gris paraíso de bienestar porque no estamos seguros, porque nuestra identidad es líquida: no sabemos de qué estamos ciertos, de quienes somos. Más allá de una cierta prosperidad, todo es gaseoso. Las personalidades fuertes acogen, aprenden, suman, las inseguras se defienden, intentarse blindarse. El mestizaje de civilizaciones se puede tratar de ordenar, pero no se puede frenar.