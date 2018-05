Luz Casal hará "Que corra el aire" mañana en Guadalajara

Con su particular forma de cantar, de interpretar, con voz profunda, de ésa que suena desde el corazón... con suavidad, pero también con desgarro, nuestra invitada se ha convertido en una de las artistas más prestigiosas de nuestro país.

Desde que su voz “iluminase” el mercado musical español en los años 80, LUZ CASAL se ha ido erigiendo en una gran dama del rock, pero no sólo en España, sino también en el extranjero, como en Francia y en América del Sur. Sin olvidar el flirteo, con éxito, que la coruñesa ha hecho en la gran pantalla, con temas como “Piensa en mí” y “Un año de amor”, que forman parte de la banda sonora de la película de Almodóvar, Tacones lejanos; o la versión de “Negra sombra” que Amenábar incluyó en su oscarizada “Mar adentro”.

En 2007, cuando la crisis irrumpía como un mazazo en los hogares españoles, otra realidad dura sobrecogía a Luz Casal: el cáncer de mama. Sin embargo, aunque la enfermedad interrumpió su gira de “Sencilla Alegría”, no consiguió frenar la preparación de su nuevo disco. Y, como producto de una gestación humana, 9 meses despúes salió al mercado “Vida tóxica”, un álbum lleno de poesía.

De aquel trance hablamos con Luz Casal, pero siempre en positivo, como es ella; también del esfuerzo e ilusión que ha puesto en la creación de su último trabajo titulado “Que corra el aire”.