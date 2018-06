La Mañana en COPE Más Mallorca, lunes 25 de junio de 2018

“Aprende y emprende con ISBA”: para explicar cómo será esta jornada nos acompaña Jaime García de la Rosa, director comercial de ISBA, además escuchamos los testimonios de Magdalena Alomar, Kids and Us y de Alejandro Javaloyas, gerente de Raimundo Burguer, sobre su experiencia con esta sociedad de garantía recíproca. Seguridad vial con Toni Cánovas, gerente Grupo Cánovas: nuevas formas de movilidad no reguladas, como los patinetes. 'Tu mejor defensa' con Diana Díaz: qué hacer si nos afecta la huelga de controladores. Receta de Oliver Jáuregui, chef de la Arrocería Nimo’s: gazpacho de cereza y salmón. Balance de las fiestas de Sant Joan de Ciudadela con nuestro compañero de COPE Menorca Miquel Àngel Pons. Homenaje por el 7º aniversario de la Serra de la Tramuntana como Patrimonio de la UNESCO con Antoni Solivellas, alcalde de Escorca.