Marcelino Elena no se ha olvidado nunca de Mallorca ni Mallorca ha olvidado a uno de sus mejores centrales. El asturiano pasaba por Deportes Cope para compartir la alegría de ver de vuelta en el fútbol profesional a los bermellones. Marcelino cree que el regreso tan rápido habrá sido un alivio, y espera que el Club haya tomado nota de los errores cometidos para no repetir la historia.

También le pregutamos al ex internacional por qué espera de España en este Mundial.