Deportes Cope Mallorca 11 de Mayo 2018

Empezamos Deportes Cope con la reflexión previa al partido final que debe valer la permanencia del At.Baleares. Hablamos de Ingo Volckmann, de cómo está la afición balearica, sonidos desde la grada balearica, y estamos en los campos en los que también juega, cómo afrontarán Elche y Hércules sus partidos ante Olot y Llagostera. El At.Baleares necesita ganar al Ebro y que no gane alguno de sus rivales.

Escuchamos a los ex presidentes Crespí y Garau.

En la actualidad del Mallorca noveades para el último partido, Moreno sobre los rivales en playoff, y vamos a La Coruña para hablar con el ex mallorquinista One que juega en el Fabril, el equipo del que más se habla estos días por no poder ascender. Incluso podría enfrentarse al Mallorca si el domingo es campeón de grupo.

Empiezan los playoffs de LNFS con el partidazo Palma Futsal-El Pozo, hablamos con la estrella del equipo murciano, el mallorquín Miguelín.

Y acabamos con el resumen de la semana en voces y sonidos.