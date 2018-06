UGT se movilizará si se incumple el acuerdo para la mejora del empleo público

Fernando Domínguez, secretario general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT La Rioja, ha comparecido en una rueda de prensa ante el cambio del escenario político en España. Domínguez ha explicado que el Acuerdo para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo “sigue vigente, está firmado y se debe desarrollar en todo su contenido”.

Además, “nuestra prioridad es la recuperación de la jornada de 35 horas (18 horas lectivas en Enseñanza) para todos los empleados públicos de La Rioja”. Fernando Domínguez ha recordado que Función Pública convocó una mesa general el pasado viernes 25 de mayo para iniciar la negociación, donde el Gobierno de La Rioja manifestó su voluntad de cumplir el Acuerdo.

Función Pública afirmó su intención de aplicar la subida retributiva del 1,75% en la primera nómina, una vez que hayan sido aprobados los Presupuestos Generales del Estado. En materia de empleo, también ligó la negociación de la ampliación de las tasas de reposición y de las tasas de estabilización de empleo público a la aprobación de los presupuestos. En cuanto al complemento de incapacidad temporal (IT), el Gobierno está dispuesto a aplicarlo, para el cual UGT pide que se aplique en cualquier caso de baja al 100%.

Por otro lado, UGT manifestó durante la última mesa general la necesidad de establecer un calendario de negociación continuo, a lo que Función Pública no ha accedido. Por ello, Domínguez ha afirmado que desde el sindicato siguen insistiendo para que se produzcan las convocatorias.

Además, Domínguez ha recordado que la Consejería de Educación se comprometió a convocar la mesa sectorial de educación inmediatamente después de la mesa general. Así, ha transcurrido más de una semana y aún no ha sido convocada.

La postura de FeSP-UGT La Rioja es clara, ya que el secretario general ha afirmado que “avisamos a los políticos de que no vamos a permitir excusas para que el Acuerdo no se desarrolle. No vamos a permitir que se prioricen intereses partidistas ante los intereses de los empleados públicos”.