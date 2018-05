El Parlamento de La Rioja apoya la laicidad de los actos institucionales propuesta por Podemos

El Parlamento de La Rioja ha apoyado hoy, con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Podemos, una iniciativa de estos últimos para apoyar la laicidad de los actos institucionales. El portavoz de Podemos, Germán Cantabra, ha explicado, al defender la propuesta, nacida de su grupo: "Estamos pidiendo que si Ana Lourdes va a misa vaya, pero no como presidenta del Parlamento; que respete que las religiones estén en los ámbitos privados".

Así, el Parlamento ha aprobado una proposición no de ley con la que se pide instar al Gobierno de La Rioja a "dar muestra en pro de la laicidad institucional, en tanto que reflejo público de neutralidad real y respeto por las diversas creencias religiosas". Para ello, "al menos, promoverá que aquellas celebraciones y ceremonias públicas en las que participen sus miembros, en su condición de cargos públicos del Gobierno, sean aconfesionales". También, "trasladará a las instituciones públicas riojanas la opinión del Parlamento de La Rioja, respetuoso con la autonomía local, favorable a desarrollar las acciones pertinentes tendentes a conseguir que, tanto en los actos públicos como en las dependencias institucionales, se avance en la adaptación de los mismos a los principios y características propios de la aconfesionalidad".

Cantabrana, al defender la moción, ha creído que "un gobierno representa a todos los ciudadanos" y ha recordado la "gran polémica" que se ha producido en La Rioja con la inclusión de la Religión Islámica en cinco centros; algo que ha visto "consecuencia de estas actuaciones que queremos corregir". Ha recordado que, en una reunión con la Comunidad Musulmana, desde Podemos se les trasladó el "respeto a todas la confesiones pero, también", en cumplimiento del artículo 16, su deseo de "no apoyar la entrada de más religiones si luchan por "sacarlas".

Haciendo uso del turno en contra, la diputada del PP Catalina Bastida le ha reprochado a Podemos que "digan estas cosas cuando" son, ha dicho, "los primeros en entrar en las puertas abiertas de la Comunidad Islámica de Autol". Ha recordado: "España no es un estado laico, es aconfesional, no reconoce ninguna religión como oficial" y que "si en La Rioja se van a impartir clases de Religión Islámica no es porque lo diga el Gobierno de La Rioja sino un juez (...) y porque es un derecho". Bastida, también alcaldesa de Autol, ha contado lo "satisfactorio" que es "compartir con los agricultores el Día de San Isidro". Además, ha afirmado que "el PP no está en si tenemos que ir a misa", espetando a los diputados: "Se nota ampliamente que no conocen la vida de los pueblos".