Ciudadanos propone elaborar conjuntamente los calendarios laboral y escolar

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Julián San Martín, ha propuesto que el calendario laboral y el escolar se decidan conjuntamente para favorecer la conciliación.

“El pasado jueves se reunió el Consejo Escolar de Logroño para debatir y fijar los siete días festivos del próximo año, mientras que el calendario laboral se había fijado hace un año”, ha informado San Martín, “y esto no ayuda en nada a la hora de conciliar”.

Julián San Martín se ha preguntado "cómo se puede conciliar los días 3, 4 y 5 de septiembre, cuando los padres trabajan y los niños no empiezan las clases antes del día 6, o el 7 de enero, cuando después de dos semanas de vacaciones, los padres van al trabajo y los niños no tienen colegio. Lo mismo con las vacaciones de Semana Santa, cuando el Lunes Santo no es festivo, laboralmente, pero sí en los centros educativos”.

En consecuencia, Ciudadanos va a pedir al Consejo Escolar de Logroño que se reúna siete meses antes para poder decidir en condiciones las fechas y conciliar así la vida laboral y escolar,