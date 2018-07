El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de La Rioja, Diego Ubis, ha anunciado hoy que su partido no apoyará los Presupuestos de 2019. Ubis, que ha intervenido en el debate, en el Parlamento de La Rioja, del Proyecto de Ley que modifica la creación de la Agencia de Desarrollo Económico, ha hecho este anuncio por, ha dicho, "lealtad a los riojanos". "El Partido Popular nunca ha sido de fiar, y ni el señor Ceniceros fue nuestro candidato ni sus presupuestos son los nuestros", ha afirmado para explicar por qué nunca ha dado un "sí explícito" al Gobierno riojano. "Tiene 6 meses para gestionar la aprobación de los Presupuestos 2019. Puede usted hablar con el otro 50% del bipartidismo, que para lo que quieren ya se ponen de acuerdo" y añadía Ubis, "me arrepiento de haber creído en la palabra del presidente de este Gobierno, se valoró que no hubiese presupuestos este año, pero se siguió adelante, y valoré creer en la palabra de este presidente de la comunidad, cosa que ahora no puedo hacer".