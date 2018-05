La ciudad "no se va a parar" por el desfile de las Fuerzas Armadas

Desde el Ayuntamiento de Logroño, se asegura que la ciudad no se va a parar el sábado pese a las afecciones en materia de movilidad que provocará el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Según Francisco Iglesias, concejal de Transporte Urbano y Vías Urbanas, "ningún barrio quedará desconectado".

En mayor o menor medida, serán 27 las calles del centro afectadas el sábado, pero para poder circular por el extrarradio seguirán abiertos los túneles de Duques de Nájera y San Gregorio; estarán operativas, aunque con recorridos modificados, todas las líneas del autobús urbano (excepto la 9), así como los taxis y la estación de autobuses.

SOLO EL DÍA 26

El Parking de Avenida de la Paz no podrá hacer uso de la salida de Vara de Rey de 6.00 a 17.00 horas.

El aparcamiento subterráneo de la Plaza del Ayuntamiento deberá quedar vacío y fuera de servicio desde las 15.00 del 25 hasta las 17.00 del 26.

El aparcamiento subterráneo de Muro de la Mata no podrá hacer uso del acceso de la calle del mismo nombre, de 6.00 a 17.00 horas.

El aparcamiento subterráneo de Avenida de España deberá quedar vacío en su totalidad y fuera de servicio el día 26 de mayo de 6.00 a 17.00 horas.

Aparcamiento subterráneo de Jorge Vigón, sólo tendrá salida de 6 a 17.00 horas.

Restricciones para aparcar en la calle Clavijo (acera norte frontal con Parque Picos de Urbión) y Torrecilla en Cameros (aceras norte y sur con Parque Picos de Urbión), desde las 9 horas del día 23 hasta el fin de los actos.

El itinerario del desfile (Vara de Rey, Muro del Carmen y Muro de Cervantes) se vallará y cerrará al cruce peatonal desde las 8 horas del día del desfile hasta el fin de los actos.

Se habilitarán tres pasos peatonales para el cruce, de 8 a 11.30 horas, y posteriormente al desfile, situados a la altura de: Calle Somosierra con Ingeniero de la Cierva, Sur de la Gran Vía y Palacete de Gobierno.

El día 24 se realizará un ensayo parcial del desfile en la calle Vara de Rey, desde Duques de Nájera hasta la Gran Vía, por lo que no se podrá circular de 22.30 a 01.30 horas, aproximadamente.

Por espacios de tiempo limitado, existirán cortes de circulación en otras calles al paso de convoyes. Se recomienda no utilizar el vehículo particular si no es estrictamente necesario.

Aparcamiento Zonas ORA

Por último, se suspenderá el aparcamiento vigilado (ORA) el próximo día 26 de mayo de 2018, conforme al siguiente detalle:

La zona ORA de la calle Huesca (tramo: Avda. República Argentina – calle Menéndez Pelayo).

La zona ORA de la avenida Jorge Vigón (tramo: General Vara de Rey – Avenida de Colón).

La zona ORA de la calle Pérez Galdós (tramo: c/ Gral. Vara de Rey – av. República Argentina).

La zona ORA de la calle San Antón.

La zona ORA de la calle Tricio.

La zona ORA de la calle Obispo Bustamante.

La zona ORA de la calle Capitán Gaona.

La zona ORA de la calle Muro Francisco de la Mata.

La zona ORA de la calle Miguel Villanueva.

La zona ORA de la calle Belchite.

La zona ORA de la calle Duquesa de la Victoria.

La zona ORA de la calle Juan XXIII.

La zona ORA de la calle Villamediana.

Afecciones al transporte público urbano

La parada “Estación de Autobuses”, ubicada en la calle Vara de Rey, de las líneas L1, L3, L5, L9, L11, BUHO 2 y BUHO 3, quedarán fuera de servicio.

Línea 1

Hospital San Pedro – Lardero: parada Hospital San Pedro – c/ Piqueras - av. Lope de Vega – av. de Madrid.

Lardero - Hospital San Pedro: av. de Madrid – vía de servicio LO-20 – c/ Piqueras – parada Hospital San Pedro.

Línea 2

Yagüe – Varea: c/ Marqués de Murrieta – plaza Alférez Provisional – c/ Norte – c/ San Gregorio – c/ Madre de Dios – c/ San Millán – av. de la Paz.

Varea – Yagüe: av. de la Paz – c/ San Millán – c/ Madre de Dios – c/ San Gregorio – c/ Norte – plaza Alferez Provisional – c/ Marqués de Murrieta.

Línea 3

Las Norias – Villamediana: av. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Chile – c/ Salustiano Olózaga – vía de servicio LO-20 – c/ Gustavo Adolfo Becquer - c/ Estambrera.

Villamediana - Las Norias: c/ Estambrera – c/ Gustavo Adolfo Becquer – av. Lope de Vega – c/ Salustiano Olózaga – c/ Chile – av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 4

Palacio de Congresos – Pradoviejo: establece su inicio de línea en la parada “torre de Logroño”.

Pradoviejo - Palacio de Congresos: establece su final de línea en la parada “Olimpia”.

Línea 5

Madre de Dios – Valdegastea: establece su inicio de línea en la parada “Torre de Logroño”.

Valdegastea - Madre de Dios: establece su final de línea en la parada “Olimpia”.

Línea 6

El Cortijo – Centro: establece su final de línea en la parada “Olimpia”.

Centro - El Cortijo: establece su inicio de línea en la parada “torre de Logroño”.

Línea 9

No presta servicio.

Línea 10

El Arco - Hospital San Pedro: c/ Duques de Nájera – c/ Chile – vía de servicio LO-20 - av. Lope de Vega – c/ Gustavo Adolfo Becquer - c/ Estambrera – c/ Piqueras.

Hospital San Pedro - El Arco: c/ Piqueras – c/ Estambrera – c/ Gustavo Adolfo Becquer – v. Lope de Vega - c/ Salustiano Olózaga - c/ Chile - c/ Duques de Nájera.