La Asociación de Librerías de La Rioja ha acusado de 'competencia desleal' a once colegios concertados por no entregar los cheques-libro a los padres

Esta mañana, el presidente de la Asociación de Librerías de La Rioja, Antonio Domínguez, ha acusado de "competencia desleal" a once colegios concertados de La Rioja por no entregar los cheques-libro a los padres de los alumnos. Ha señalado que "los colegios privados están incumpliendo la resolución recogida en el Boletín de La Rioja y el Artículo 8 del Código de comercio" porque tienen una situación de influencia y poder sobre los padres. Por lo tanto, no pueden hacerles ofertas comerciales.

Domínguez ha relatado que se está "detectando" que hay colegios cuyas familias de los cursos incluidos en la gratuidad (tercero y quinto de Primaria, además de primero de FP Básica) no están llevando a ninguna librería el cheque-libro. Además, para explicar la falta de libertad de elección por parte de los padres se ha apoyado en el incumplimiento del Código de Comercio por la "influencia" que tienen los centros sobre los alumnos y padres y su "uso indebido de su posición de poder", Por lo tanto, ha añadido que "se está incumpliendo la resulución de la gratuidad".

El presidente ha señalado que la venta de libros de texto supone el 40% de las ventas anuales de las librerías, por lo que estos colegios están sacando del circuito legal de librerías 750.000 euros cada año. Por último, ha querido recordar que "los directores de estos centros tienen hasta el día 11 de julio para rectificar sobre esta práctica", de lo contrario tras cotejar los datos en el mes de octubre, se tomarán medidas judiciales.