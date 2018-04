Venezuela sin alternativa

Entre los días 19 y 22 de abril, la Conferencia Episcopal de Venezuela organizó una Jornada de Oración por la Paz. El día 23 daba inicio la campaña electoral para las presidenciales del 20 de mayo, y los obispos, alarmados por la situación que vive el país, han hecho pública una Declaración en la que piden que se desconvoquen los comicios. El llamamiento es grave puesto que los obispos temen que las elecciones, lejos de clarificar el panorama y aportar una respuesta que permita la normalización institucional, generen males mayores.

La hiperinflación, la proliferación de epidemias, la desnutrición y la falta más absoluta de garantías institucionales desaconsejan ir a elecciones. Los obispos temen una catástrofe humanitaria sin precedentes. El realismo aconseja adoptar la mejor decisión posible en las presentes circunstancias históricas. El problema de fondo es que ahora mismo no se vislumbra una alternativa para Venezuela. La oposición sigue dividida y Maduro, con los peores índices democráticos de América Latina, sigue manteniéndose en pie. No es probable que el régimen negocie, y mucho menos, que en un mes la oposición se reconstruya. ¿Qué es lo que les queda a los venezolanos? ¿Quién sostiene a Maduro? ¿Por qué no se mueve nada en el seno del oficialismo? Preguntas sin respuesta a la espera de saber qué dirá y hará la oposición tras la grave petición lanzada por el Episcopado.