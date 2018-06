Una Cataluña de todos y para todos

El Rey Felipe VI ha acudido a Cataluña para entregar los premios anuales de la Fundación Princesa de Girona. Lo ha hecho en el ejercicio de sus deberes institucionales y con la convicción propia de un monarca que cree en la legitimidad constitucional que integra instituciones históricas de autogobierno.

De un tiempo a esta parte, la Corona, en la persona del Rey, sufre el desprecio de cargos electos e instituciones del Estado cuyo deber es comportarse conforme a Derecho. No importa si la Alcaldesa de Girona cree o no en la Monarquía. La institución que ella preside lo es del Estado y no debería estar permitido el boicot que la Corona ha sufrido en Girona.

La vocación universal e integradora de la cultura catalana, la voluntad inquebrantable de defender y cuidar la lengua y las instituciones propias, la cultura del pacto y la contribución activa a la democratización de España están en el haber de la sociedad catalana. El Rey destacó todos esos rasgos de una cultura plural y abierta que se ha ido forjando en diálogo y que sigue existiendo, no ha desaparecido, pero deber ser evidenciada y reivindicada. La Corona puede ser uno de los grandes aliados del mejor catalanismo.