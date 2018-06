Trascendental mediación de la Iglesia

Los Obispos de Nicaragua se levantaron de la Mesa de Diálogo con el Gobierno porque Daniel Ortega incumplió los acuerdos y las expectativas. Desde entonces la represión no ha cesado y las medidas de presión no han surtido el efecto esperado. Pese a esto, y para no quemar todas las naves, la Iglesia se reunió el pasado 7 de junio con Ortega a quien presentó una agenda democratizadora que el Presidente, finalmente, se ha dignado responder.

El objetivo a corto plazo es constituir una Mesa de Diálogo en la que se debatan las propuestas del Gobierno y la Oposición para iniciar un proceso de democratización consensuado. Este nuevo proceso se iniciará mañana, 15 de junio, y lo ha convocado la Iglesia católica. La represión no puede seguir marcando el día a día de la sociedad nicaragüense. Ortega quizás se haya dado cuenta de que las convocatorias de paro nacional, el saldo de víctimas mortales (un total de 154), los desmanes de los paramilitares y las solicitudes administrativas para abandonar el país, no son sostenibles.

La labor de la Iglesia en Nicaragua ha sido encomiable. Decir la verdad sin agresividad y con total transparencia, jugarse el tipo sin componendas de ninguna clase y estar al lado de los injustamente tratados, son las señas de identidad de una Iglesia al servicio de los nicaragüenses, sus derechos y libertades.