Sobre la lapidación de Cifuentes

Más allá de sus consecuencias políticas inmediatas, el “caso Cifuentes” plantea algunas reflexiones de calado. Los últimos sondeos ponen de relieve que los políticos figuran entre las principales preocupaciones de los españoles. La desconfianza y el escepticismo hacia nuestro sistema democrático constituyen un caldo de cultivo para los populismos y a la larga corroen la convivencia. Los partidos políticos, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación deberían contribuir a regenerar la confianza haciendo gala de su compromiso con la verdad.

Está claro que la situación de Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid era insostenible después de todo lo que se ha conocido. La gobernación requiere un nivel de confianza ciudadana que en su caso se había deteriorado vertiginosamente en las últimas semanas, en buena medida por sus propios errores. Pero esto no debe impedir una reflexión sobre el acoso y derribo al que ha sido sometida, especialmente con la publicación de un video humillante que, de acuerdo con la ley, debería haber sido destruido hace mucho tiempo. Exigir responsabilidad política no tiene nada que ver con destruir la imagen de una persona.

La necesaria regeneración no vendrá de cacerías como ésta sino de un esfuerzo cultural y moral compartido, que no puede dejar de tener en cuenta los límites de la condición humana. El “caso Cifuentes” ha dejado también al descubierto miserias y ambiciones que no buscan precisamente el bien común.