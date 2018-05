El Presidente comparece

Pedro Sánchez sabe que la moción de censura presentada hoy tiene escasas posibilidades de prosperar. Y no se trata solo de aritmética parlamentaria, que también, sino de lo que le ha recordado el Presidente del Gobierno: los acuerdos que el PSOE necesitaría son contra natura y sin futuro, en un momento en el que la incertidumbre política no debería verse aumentada.

Con su comparecencia hoy, Mariano Rajoy ha argumentado que una sentencia que puede ser recurrida porque no es firme, que no encausa a ningún miembro del Gobierno, que juzga hechos acaecidos hace quince años y que no condena penalmente al PP, no tiene por qué alterar la presente situación política. Por lo tanto, no se apresurará a anticipar las elecciones, como le ha exigido Ciudadanos.

La estabilidad política es un valor. Y no lo es solo para el Gobierno de turno, sino para la ciudadanía. Pedro Sánchez lo sabe, pero también sabe que la corrupción es una coartada muy golosa a la que es difícil resistirse. Después de su acuerdo con el Gobierno en materia catalana, el caso Gürtel es una buena oportunidad para distanciarse de Rajoy. No se trata de puros e impuros. Se trata de aprovechar la coyuntura en provecho propio, aún a sabiendas que su brindis, es un brindis al sol.