Peligro de guerra total en Oriente Medio

La amenaza de guerra total en Oriente Medio parece más real después del bombardeo israelí contra posiciones iraníes en Siria, en respuesta a un ataque previo contra el ejército hebreo en los Altos del Golán. La derrota del Daesh, lejos de traer la paz, ha destapado la naturaleza de un conflicto en el que sunitas y chiitas luchan por la hegemonía regional, con EE.UU. y Rusia apoyando a una y otra parte. La ruptura del acuerdo con Irán anunciada por Donald Trump deja claro que para la primera potencia la prioridad no es ya detener la guerra, sino frenar la influencia de Irán en la región, secundando a Israel y a Arabia Saudita. No parece, sin embargo, la estrategia más inteligente, toda vez que Washington no está dispuesto a pagar el precio que implicaría forzar un cambio de régimen en Teherán, ni a arriesgarse a un choque directo con Rusia. Tampoco está libre de contraindicaciones la política de Israel, ya que, si bien Al Asad no es precisamente un vecino cómodo, peor es la alternativa de fortalecer a los rebeldes islamistas a los que apoya Hamás, que ha pasado en este tiempo de aliada a enemiga de Damasco. En todo caso, desde la invasión de Irak en 2003, que benefició enormemente a Irán, la experiencia demuestra que el aventurerismo en Oriente Medio puede desencadenar toda una catarata de efectos no deseados. En Siria, la magnitud potencial de esos efectos resulta sencillamente aterradora