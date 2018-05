Para prolongar el desafío

Este fin de semana en Berlín, tras reunirse con sus diputados, Puigdemont ha seguido bloqueando la formación de un Gobierno en Cataluña, al menos hasta el 14 de mayo. El propósito es seguir desafiando al Estado y dejar claro que él es el único que marca el calendario del independentismo.

El próximo 22 de mayo vence el plazo. Si ese día el Parlament no ha elegido a un presidente de la Generalitat, habrá nuevas elecciones. En los últimos días los líderes de ERC, los líderes del PDCAT y hasta el cabeza de su lista, Jordi Sánchez, en prisión preventiva, le habían sugerido a Puigdemont que era conveniente que se echara a un lado para evitar nuevas elecciones.

Pero Puigdemont quiere desafiar hasta el final. Por eso hizo aprobar el pasado viernes la nueva Ley de Presidencia que, en teoría, le permitiría ser investido en ausencia. Una ley aprobada en clara desobediencia al Tribunal Constitucional que implica responsabilidades penales para el presidente del Parlament. La nueva regulación será recurrida en los próximos días.

Hace ya muchos meses que el independentismo está a merced de la agenda y de los caprichos personales de Puigdemont. Un hecho que no solo retrata al ex president sino al propio PDCAT y a ERC. Ambos partidos no han tenido ni la libertad ni la iniciativa para liberarse del que se ha convertido en un gran fardo para el bien del pueblo de Cataluña.