Merkel salva su coalición y la estabilidad europea

Angela Merkel ha salvado su coalición de gobierno. El órdago lanzado por los conservadores bávaros de la CSU ha sido neutralizado y de momento las aguas vuelven a su cauce. El ministro del Interior, Seehofer, ha aceptado la propuesta de creación de centros de emigrantes en la frontera con Austria, centros de tránsito en Alemania y procedimientos de devolución de los demandantes de asilo que ya estuvieran registrados en terceros países. De este modo se regularía la llamada emigración secundaria. Angela Merkel necesitaba calmar las aguas internas y no comprometer a la Unión Europea.

La entrada en Alemania de más de un millón de sirios durante el año 2015 ha convertido a la Canciller en blanco de ataques indiscriminados, procedentes de diferentes sectores políticos y sociales. Pero lo peor ha sido el fuego amigo de quien se ha jactado de presionar a la Canciller hasta la ruptura del Gobierno. No se sabe por cuánto tiempo se mantendrá el presente acuerdo. Ni si la presión de la CSU evitará que la extrema derecha avance significativamente en Baviera. Lo que sí está claro es que la CSU ha pensado antes en su hegemonía que en Alemania, y ha forzado a la Unión a acelerar un acuerdo sobre un asunto que requiere tiempo y reflexión. Es verdad que la UE necesita una Alemania estable, pero no lo es menos que los cálculos electorales no sirven cuando se trata de asuntos de futuro propios de estadistas.