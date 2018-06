Pedro Sánchez ha anunciado lo que todos intuíamos: que su propósito es agotar la legislatura y seguir al frente de la presidencia de Gobierno hasta 2020. Es ir más allá de lo razonable.

Las medidas que Sánchez ha anunciado hasta el momento, excepto la referida al Valle de los Caídos, no suponen una ruptura ni en lo económico ni en lo social. La financiación de parte del sistema de pensiones a través de los impuestos, una política laboral que fomente subidas lógicas de salarios, incluso la vuelta al sistema de sanidad universal, eran fórmulas ya contempladas por el anterior Ejecutivo. De momento no se vislumbra un giro radical, más bien se subrayan algunos rasgos socialdemócratas. En cuanto a Cataluña, Sánchez habla de la conveniencia de un diálogo con los líderes secesionistas dentro de la ley. Habrá que ver cómo se desarrolla, porque no se observa ninguna rectificación de fondo por parte de Torra.

Pero lo que no parece justificado es dilatar la convocatoria de elecciones con poco más de 80 diputados. La mayoría parlamentaria que ha llevado a Sánchez a Moncloa solo tuvo en común el deseo de echar a Rajoy. La situación de debilidad del Gobierno es una tentación para medidas demagógicas y frentistas, por ejemplo las relacionadas con la memoria histórica. Sería grave que Sánchez juegue a la fractura social en ese terreno.