Los presos políticos de Maduro se atrincheran

El Cardenal Urosa se ha dirigido al Gobierno de Maduro y a la Fiscalía del Estado para pedir el máximo respeto por los presos encarcelados en la sede caraqueña del Servicio Bolivariano de Inteligencia. 54 presos políticos se han atrincherado de manera pacífica en esta cárcel para protestar por los malos tratos recibidos por uno de ellos. Su protesta se ha hecho llegar a la Conferencia Episcopal Venezolana, a Cruz Roja Internacional, a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Venezuela y a diversas delegaciones consulares.

Los obispos han respondido y la noticia está ya dando la vuelta al mundo. Es uno de los únicos modos de conseguir que la situación política, la represión y la cruda situación económica en Venezuela sigan estando presentes en los medios de comunicación. El domingo se celebrarán elecciones porque Maduro no está dispuesto a transigir ni un ápice. No hay garantías de ningún tipo y la oposición se ve abocada al desastre.

En el Helicoide, la cárcel en la que cumplen condena 54 de los 338 presos políticos que hay en Venezuela, las condiciones de vida son insalubres y la tortura y los malos tratos son constantes. Las fotografías y los videos difundidos desde ayer por la tarde no necesitan palabras. No es mucho, pero las protestas y los testimonios gráficos, cuanto menos, imputan a Maduro y no dejan lugar a dudas. Él es el único responsable de una situación que ya se ha hecho crónica.