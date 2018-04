Horas decisivas en Cataluña

Han transcurrido cinco meses desde la celebración de las últimas elecciones autonómicas en Cataluña. Durante este tiempo no ha sido posible constituir un Gobierno estable porque el independentismo ha optado por tensar la vida política española a base de repetir, una y otra vez, que no hay candidato fuera de Puigdemont. Y esto, sabiendo, como sabían todos desde el primer momento, que el ex Presidente jamás regresaría investido. La partida, pese a las tensiones y el suspense, está a punto de acabar. El día 22 de mayo se acaba el plazo. Lo que significa que o hay Gobierno o habrá nuevas elecciones. Todo parece indicar que el círculo de Puigdemont ha comprendido que no le conviene acudir a una nueva cita con las urnas, por lo que es probable que en las próximas semanas se constituya un Gobierno en Cataluña presidido por un político que no tenga cuentas pendientes con la Justicia.

Se ha perdido un tiempo valiosísimo, se ha fracturado la convivencia y se ha creado un clima de interinidad que no ha hecho más que incrementar la incertidumbre y la crispación. Sin embargo, bienvenido sea el final de una historia de la que habrá que extraer lecciones para el futuro. El independentismo ya sabe que nada es posible fuera de la ley, al mismo tiempo que el constitucionalismo ha entendido que junto al trabajo de los Jueces para defender el Estado de Derecho, es necesario desarrollar un trabajo cultural y político. Con estas cartas sobre la mesa, habrá que abrir una nueva etapa en Cataluña.