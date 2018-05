En guardia

La reunión mantenida entre el Presidente del Gobierno y el Secretario General del PSOE no solo ha dado muestras del necesario acuerdo, sino de la mesura y la proporcionalidad que se necesita en momentos de excepcionalidad. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez están de acuerdo en que, si es preciso, se aplicará de nuevo el artículo 155 de la Constitución, se controlarán las cuentas de la Generalitat, se impedirá la adopción de medidas jurídicas y políticas contrarias al ordenamiento constitucional y se procederá paso por paso, por adaptación, a cada una de las medidas ilegales que pueda adoptar el nuevo Gobierno de la Generalitat.

Las palabras del nuevo Presidente Torra son claras y transparentes. Pero, aunque algunos no quieran entenderlo, no se puede actuar preventivamente. El Gobierno y el primer partido de la oposición han trazado, de acuerdo a los límites constitucionales, las líneas rojas que no pueden cruzarse. Ni más, ni menos.

La mesura y la cautela son imprescindibles. Ciudadanos haría bien en sumarse a una actitud que por prudente no es menos firme. Esto no excluye, y el Gobierno de Rajoy debería mover ficha, que sea preciso iniciar movimientos políticos que neutralicen las ansias rupturistas y quiebren la aparente unidad de los independentistas. En todo grupo humano, por compacto que parezca, siempre quedan posos de realismo que conviene aprovechar. El independentismo no es una excepción.