Encuentro entre las dos Coreas

La Paz de la Casa es el nombre del edificio que mañana albergará la cumbre entre las dos Coreas. El líder norcoreano cruzará a pie la frontera entre los dos países, será recibido por el Presidente de Corea del Sur y ambos serán escoltados durante su trayecto a pie. Las imágenes, cubiertas por 3.000 periodistas acreditados, darán la medida de la importancia de este encuentro. Hace solo tres meses, Corea del Norte seguía practicando pruebas nucleares con las que no solo pretendía amenazar a sus vecinos, sino generar inestabilidad en la comunidad internacional y desafiar a Donald Trump.



Hace medio siglo Corea del Norte inició una escalada nuclear que, según anuncio oficial del Presidente norcoreano, se ha detenido. Lo que no significa, al menos por el momento, que Corea del Norte renuncie a sus armas nucleares. Pese a ello, se trata de una buena noticia que servirá para iniciar un proceso de distensión que China, principal aliado de Corea del Norte, debería contribuir a consolidar.



El Arzobispo de Seúl y Administrador Apostólico de Pyongyang, cardenal Andrés Yeom, ha destacado la oportunidad histórica que se abre, y ha subrayado que la paz no es la mera ausencia de guerra, y tampoco puede reducirse a un equilibrio de fuerzas. La paz sólo podrá alcanzarse si todos los coreanos tienen una vida realmente digna de un ser humano, confiándose los uno a los otros, cimentados en el amor y en la justicia.