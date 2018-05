El disputado voto del CIS

Queda un año para las Elecciones Autonómicas y Europeas y algo más de dos para las Generales. En este horizonte electoral, la cita con el CIS es a menudo el clavo ardiendo al que se agarran algunos partidos, mientras otros se limitan a recordar que las encuestas no son votos. Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, conocidos hoy, permiten dibujar con trazo grueso un escenario complejo, en el que previsiblemente se certifique el fin del bipartidismo.



El Partido Popular sigue siendo la primera fuerza política con un 24% de intención de voto. Acusa el inevitable desgaste del poder y los escándalos de corrupción de algunos de sus miembros. No sufre el mismo golpe el Partido Socialista, con escándalos aún mayores, aunque minimizados ante la opinión pública. Pero su situación no es para tirar cohetes. Se queda en el 22% y pasaría a ser tercera fuerza política en el Parlamento, sobrepasado por la formación que lidera Albert Rivera. Parece claro que la formación naranja es la principal beneficiaria de la caída del Partido Popular, de la que la izquierda es incapaz de sacar rédito. Ni lo hace el PSOE, ni tampoco Podemos, que quedaría lejos de los resultados obtenidos en los últimos comicios.



Hay que tomar estos datos con prudencia. Los partidos que saben actuar con inteligencia ni los desdeñan ni se vuelven locos poniéndole un altar a la demoscopia, como si fuera el único y principal criterio al que debieran someter sus actuaciones.