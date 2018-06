Diálogo sí, pero con condiciones

Tras el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, su portavoz ha querido presentar como una concesión de Sánchez a la Generalitat el levantamiento de la intervención financiera de sus cuentas. En realidad se trata de una consecuencia del levantamiento del artículo 155. Es facultad potestativa del Ejecutivo la supervisión de las cuentas que se mantiene. En los dos procesos abiertos sobre estas cuestión, los jueces sostienen que hubo una malversación de más 3 millones de euros. Las cifras se basan en información de la Guardia Civil. No todo el dinero se ha abonado, pero sí comprometido, según los magistrados. En este contexto lo lógico sería saber con mucha precisión en qué se está utilizando el dinero de la Generalitat.

En sus declaraciones desde que es presidente de la Generalitat, Quim Torra ha insistido en que el proyecto de una república catalana no ha quedado suspendido. Es inquietante que el Gobierno de Sánchez haya querido insistir en que levantar los controles financieros es un gesto de normalización. Como también suscita dudas la celeridad con la que ha anunciado una reunión con Torra antes del verano. No hay objeción a que el presidente del Gobierno se vea con el presidente de la Generalitat, pero el Ejecutivo debe exigir ciertas condiciones para ese encuentro: la retórica contra la Constitución y el Estado de Derecho debe cesar. Como debe exigirse que no se utilicen edificios del Estado, como el Palau de la Generalitat, para exhibir símbolos separatistas.