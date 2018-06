Cumbre imprevisible

La cumbre entre el presidente norteamericano Donald Trump y el líder norcoreano King-Jong-un puede señalar el comienzo de una nueva era de distensión en las relaciones internacionales. Pero el resultado de esta cita en la ciudad de Singapur es imprevisible. No sabemos si dará comienzo una negociación que lleve a la deseada desnuclearización de Corea del Norte a cambio del levantamiento de las sanciones económicas. Lo que sí parece posible es que se dé por concluida oficialmente la guerra que enfrentó a las dos Coreas a principios de los años 50 del siglo pasado con la interposición de las grandes potencias.

Aquella contienda todavía no ha llegado a su fin. Solo se alcanzó un armisticio en 1953, que ha permitido a Corea del Sur alcanzar la cima del desarrollo económico mientras que la del Norte quedaba bajo un monolítico régimen comunista que ha desarrollado un formidable arsenal de armas nucleares. No puede perderse de vista, en este contexto, la creciente incertidumbre en las relaciones internacionales tras la caída de la Unión Soviética y el comienzo de un supuesto Nuevo Orden Mundial, que de inmediato se ha esfumado con los conflictos de Oriente Medio. El mundo, en realidad, no deja de rehacerse con violencia desde hace siglos, pero nunca falta la esperanza de alcanzar alguna forma de gobernanza mundial que permita armonizar las complejas relaciones internacionales, sobre la base del respeto a la dignidad humana.