¿Cuándo acabará la barbarie en Nigeria?

La persecución de los cristianos en muchas partes del mundo es a día de hoy tan real como vergonzosa la omisión de quienes callan para que el asunto no forme parte del debate público. El papa Francisco ha vuelto ser una de las escasas voces que se ha levantado en el escenario internacional para rezar por la comunidad cristiana de Nigeria, atacada de nuevo en los últimos días, una vez más con asesinatos de fieles, incluidos dos sacerdotes. El Papa se une a la denuncia de la Conferencia Episcopal de Nigeria, que ha pedido la dimisión del presidente del país, Muhammadu Buhari, tras el ataque terrorista contra una iglesia en el estado de Benue, en el centro del país, y que ha dejado hasta la fecha la cifra de al menos 18 muertos. Los obispos han denunciado que bajo el mandato de Buhari el país se ha convertido en un campo de matanzas, por lo que le piden que dé un paso al lado para salvar a la nación del derrumbamiento total. En un documento titulado “¿Cuándo acabará esta barbarie?” los obispos denuncian que sus súplicas de seguridad y ayuda no han sido escuchadas por quienes deberían haberlo hecho. El brutal ataque de la semana pasada no es, por desgracia, nuevo.

Se trata, al parecer, de un nuevo capítulo en el conflicto de los conocidos como pastores Fulani, musulmanes en su mayoría, que llevan a su ganado por todo el país, que mantienen disputas con pastores locales, y que han reaccionado con violencia a los planes de algunos estados nigerianos de prohibir el pastoreo en campo abierto. Nigeria es un país especialmente dramático para la minoría cristiana. Es nuestra obligación moral seguir rezando por los hermanos perseguidos y seguir clamando, con los obispos, para que Nigeria no caiga en el olvido de la comunidad internacional y, de esta forma, se pueda poner fin cuanto antes a una barbarie que parece no tener fin.